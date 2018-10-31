Госдуме предложили ужесточить наказание за оборот алкоголя без лицензии

Москва, , 20:05 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за оборот алкоголя и спирта без лицензии, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку или розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового.

Парламентарии обратили внимание на то, что ряд заводов, производящих фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола), созданы на базе бывших заводов, производивших этиловый спирт и по разным причинам лишенных лицензии на его производство. В условиях, когда срок действия лицензии на производство этилового спирта из пищевого сырья у заводов закончился (продлить не удалось), бывшие спиртзаводы становятся филиалами определенных фармацевтических компаний и фактически продолжают производить этанол, теперь фармацевтическую субстанцию спирта этилового.