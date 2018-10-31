Азербайджан в 2019 увеличит добычу природного газа

Баку, , 17:06 — REGNUM 30 октября опубликовано заключение Счетной палаты по проекту государственного бюджета Азербайджана на 2019 год. В нем, кроме прочих сведений, имеется и оценка по добыче в предстоящем году природного газа государственной компанией SOCAR (State Oil Company of the Azerbaijan Republic).

Планируется, что компания нарастит добычу на 12,5% по сравнению с 2017 годом — до 7,2 млрд кубометров. Напомним, что 29 мая этого года в торжественной обстановке был дан старт работе магистрального газопровода TANAP. Согласно проекту, объем поставок газа по нему составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров предназначены для Турции, 10 млрд кубометров будут идти транзитом в Евросоюз. На церемонии открытия газопровода присутствовал и представитель ЕС: «Азербайджанский газ является новым источником поставок газа в Европу, и реализацией ЮГК мы заново составляем энергетическую карту континента».

Напомним, что 12 октября в Санкт-Петербурге прошла рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, обсудивших перспективы дальнейших поставок российского газа в Азербайджан. В 2017 году Газпром поставил в закавказскую республику 1,15 млрд кубометров газа, итоги 2018 года станут известны позже.