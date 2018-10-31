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Энергомаш передал американским компаниям четыре двигателя РД-180

Экономика

До конца года российское предприятие сдаст американцам ещё три двигателя

Химки, Московская область, 31 октября 2018, 15:13 — REGNUM  Представители научно-производственного объединения Энергомаш передали американской стороне четыре двигателя РД-180, сообщили 31 октября в пресс-службе предприятия.

Передача состоялась после двухнедельной проверки готовой продукции с американской стороны. Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС, НАСА, ВВС США подписали формуляры на двигатели 26 октября.

На российском предприятии отметили, что приемка является второй в текущем году. В настоящее время специалисты проводят подготовку двигателей к отправке в США. В Энергомаше напомнили, что в апреле 2018 года заказчикам уже были переданы четыре двигателя РД-180. В ноябре ожидается сдача и отправка еще трех аналогичных двигателей.

РД-180 — жидкостный ракетный двигатель, разработанный в НПО Энергомаш. Производство этого двигателя началось в 1999 году. В США он используется в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

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