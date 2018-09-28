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Blue Origin заключила контракт на создание двигателя на замену РД-180

Техника

Первый старт новой американской ракеты запланирован на 2020 год, а к 2023 году ракета Vulcan должна полностью заменить ракету Atlas V, которая комплектуется двигателями РД-180

Вашингтон, 28 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  Американская ракетостроительная компания United Launch Alliance (ULA) для своей перспективной ракеты-носителя Vulcan выбрала производителя двигателей — компанию миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin. Об этом свидетельствует сообщения ULA в официальном Twitter.

«ULA выбрала двигатели BE-4 компании BlueOrigin BE-4 для оснащения разгонного блока ракеты-носителя следующего поколения Vulcan», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/ulalaunch/status/1045408598392803328

По сведениям The Wall Street Journal, первый старт новой американской ракеты запланирован на 2020 год, а к 2023 году ракета Vulcan должна полностью заменить ракету Atlas V, которая комплектуется двигателями РД-180 российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября российская компания «Энергомаш» подписала с американской Orbital контракт на поставку четырех жидкостных ракетных двигателей РД-181. Срок исполнения контракта — до 2021 года.

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