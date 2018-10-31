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Поправки в федеральный бюджет на 2018-2020 годы внесены в Госдуму

Экономика

Профицит бюджета растет

Москва, 31 октября 2018, 13:50 — REGNUM  Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2018−2020 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

В соответствии с законопроектом общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год составит 18 947 млрд рублей (18,7% к ВВП), или на 1874 млрд рублей больше объёма установленного действующим бюджетом.

Общий объем расходов федерального бюджета составит 1688 млрд рублей (16,6% к ВВП), что на 217,7 млрд рублей больше объема установленного законом.

Доля расходов к объему ВВП снизится на 0,3%, отмечают в правительстве.

Законопроект предусматривает профицит федерального бюджета в объеме 2138,7 млрд рублей (2,1% к ВВП), что на 1657 млрд рублей выше уровня утвержденной госсметы.

«Изменения вносимые законопроектом обеспечивают сбалансированность федерального бюджета в 2018 году», — отмечают авторы.

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Федеральный бюджет 2018-2020 гг
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