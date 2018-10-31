Глава Дагестана отказался отдать Дербенту весь налог миллиардера Керимова

Махачкала, , 12:44 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Васильев не удовлетворит просьбу мэра Дербента Хизри Абакарова о перераспределении налога на доходы физических лиц в пользу города. Руководитель региона на пресс-конференции, посвящённой проекту бюджета на 2019 года, заявил, что не намерен менять условия распределения бюджетных средств.

16 октября предприниматель, член Совета Федерации РФ от Дагестана Сулейман Керимов пообещал вложить значительные денежные средства в бюджет Дербента. Позже мэр города Хизри Абакаров сообщил, что уже в ноябре 2018 года сенатор перечислит в виде налогов первые 1,5 млрд рублей в бюджет муниципалитета. Однако по положениям налогового законодательства лишь 16% от начислений могут остаться в казне города. Остальные 84% должны поступить в региональный бюджет.

23 октября Хизри Абакаров опубликовал открытое обращение, в котором просил главу Дагестана оставить Дербенту в полном объёме деньги, выделяемые Керимовым. В нём он отмечал, что для приведения города в порядок нужны немалые финансовые вложения. Также Абакаров указал на необходимость повышения туристической привлекательности Дербента и полной реконструкции инженерной инфраструктуры города.

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Сегодня Васильев заявил, что средства будут проходить через республиканский бюджет и уходить в Дербент, как и положено, по соответствующим программам.

«Они привлекают 5 млрд рублей. Они что, город Солнца строят? Надо понимать, что рядом такие же дагестанцы», — сказал глава республики.

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