Жители России считают рост цен проблемой номер один

Москва, , 10:57 — REGNUM Большинство жителей России наиболее значимой проблемой, которая их беспокоит, считают рост цен. О том, что для них это проблема номер один заявили 72% опрошенных. Причем за год их число выросло на 16% (в 2017 году — 56%). Таковы данные опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

Проблема бедности и низких доходов, которая в 2017 году возглавляла рейтинг основных проблем общества, в 2018 году ушла на второй план, но остается важной для 62% опрошенных (в 2017 году 66%).

При этом за год выросла доля российских граждан, которых очень волнуют такие проблемы как коррупция, безработица и проблемы ЖКХ (до 43%, 42% и 31% соответственно). Согласно опросу это самые высокие показатели за последние пять лет.

Чуть меньше граждан волнуют проблемы наркомании (30%), рост преступности (27%) и слабость государственной власти (23%). Меньше всего люди беспокоятся по поводу международных проблем (12%), проблем с мигрантами (11%) и межэтническими проблемы внутри страны.

В опросе августе-сентябре 2018 года приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населённых пунктов и всех федеральных округов России.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России продолжают экономить. При этом граждане меньше экономят на еде и больше — на одежде и развлечениях. Так, если в 2014 году на еде экономили 32% граждан, то в 2018 году их число сократилось до 25%.

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