Симферополю обещают ещё полторы тысячи мусорных контейнеров

Симферополь, , 11:39 — REGNUM Чтобы решить проблему с мусором в Симферополе, администрации города выделят 20 миллионов рублей на закупку полутора тысяч контейнеров, а также порядка 8,6 миллиона рублей на ремонт уборочной техники. Об этом 30 октября на рабочем совещании сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, в ремонте нуждается 11 единиц техники — девять спецавтомобилей и два погрузчика.

«Нужно определиться с процедурой закупки контейнеров и проработать инструмент, который позволит приобрести всё необходимое уже в этом году. Готов обратиться в правительство РФ для оказания поддержки в проведении закупок, поскольку иначе в текущем году завершить данную операцию не представляется возможным», — сказал Аксёнов.

Он также подчеркнул, что неэффективная эксплуатация транспорта, который есть в наличии, и отсутствие системности в графике уборки и вывоза ТКО — стали главной причиной мусорного коллапса в городе.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации администрации крымской столицы, в городе работают 24 единицы техники, которые обслуживают более чем 3500 контейнерных площадок. Ранее вице-премьер РК Юрий Гоцанюк сообщал, что правительство Крыма дополнительно выделит 8 миллионов рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов из Симферополя.

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