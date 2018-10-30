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ЯТЭК просит признать свои сделки со Сбербанком недействительными

Экономика

В арбитражный суд подан встречный иск

Якутск, 30 октября 2018, 10:05 — REGNUM  Арбитражным судом Якутии принято к рассмотрению заявление от «Якутской топливно-энергетической компании» о подаче встречного иска к Сбербанку. В ответ на его требования взыскать с ЯТЭК 3 млрд рублей компания просит признать заключённые со Сбербанком кредитные договоры недействительными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Если договоры будут признаны ничтожными, то и сделки ЯТЭК со Сбербанком станут недействительными — их условия в таком случае фактически исключаются из текста договоров. Арбитражный суд Якутии встречный иск ЯТЭК принял, пояснив, что требование признать договоры компании со Сбербанком недействительными направлены к зачёту первоначальных претензий.

«Между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, и их совместное рассмотрение приведёт к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Встречное исковое заявление подано с соблюдением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ», — поясняется в опубликованной инстанцией документации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года ПАО «Сбербанк России» подало в арбитражный суд Москвы два иска, цель которых — взыскать с «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) в общей сложности 4,4 млрд рублей. Заявления направлены с целью получить с ЯТЭК средства по платёжным обязательствам, которые она не исполнила.

ЯТЭК входит в группу компаний «Сумма», совладельцев которой Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в мошенничестве, растрате в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

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Уголовное дело владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых
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