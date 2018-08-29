Сбербанк пытается взыскать с принадлежащей Магомедовым ЯТЭК 4,4 млрд рублей

Якутск, , 05:46 — REGNUM ПАО «Сбербанк России» подало в арбитражный суд Москвы два иска, цель которых — взыскать с «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) в общей сложности 4,4 млрд рублей. Тексты заявлений для просмотра на сайте инстанции недоступны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Сбербанке пояснили, что намерены взыскать с якутской топливной компании средства по платёжным обязательствам, которые ЯТЭК не исполнила. При этом в банке не исключили, что вопрос, ставший поводом для обращения в арбитраж, может быть урегулирован — иски этому не препятствуют.

Напомним, ЯТЭК входит в группу компаний «Сумма», совладельцев которой Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в мошенничестве, растрате в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года спикер Госсобрания республики Александр Жирков, комментируя дело «Суммы», призвал депутатов быть готовыми ко всему, в том числе к наихудшему сценарию в виде банкротства главного теплоснабжающего предприятия региона — ЯТЭК.

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«Там сейчас ситуация очень сложная. Есть и опасность банкротства этого предприятия. Это один из худших сценариев развития событий, но республика к этому тоже должна быть готова. Ситуацию надо держать под контролем. Может произойти разделение акций, это тоже очень серьёзный вопрос. Как активы оказались в руках этой компании — это долгая история. Но если появится возможность забрать часть акций, то надо этим воспользоваться. Но там значительные ресурсы нужны», — отмечал Александр Жирков, подчеркнув, что владеть частью акций республике было бы полезно, но для того, чтобы получить долю в компании, потребуются деньги.