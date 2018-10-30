Метро придет только в один московский аэропорт

Москва, , 09:37 — REGNUM Линию Московского метрополитена планируется провести только до одного столичного аэропорта — «Внуково». К двум другим аэропортам — «Шереметьево» и «Домодедово» — подводить метро не планируется. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщили в Стройкомплексе.

Так, по его словам, станция Калининско-Солнцевской линии «Внуково» пойдет вслед за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе на участке около 5,5 км. Между станциями «Рассказовка» и «Внуково» будет еще две станции метро.

Бочкарев объяснил, почему метро не придет в аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово». «Эти два авиаузла, в отличии от аэропорта «Внуково», находятся территории Подмосковья — другого субъекта РФ, что затрудняет реализацию данных проектов», — пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве будущую станцию столичного метрополитена «Внуково» планируется построить в шаговой доступности от аэропорта (600−800 метров). От новой станции метро «Внуково» Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково можно будет дойти пешком.

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