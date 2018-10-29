Перезимуем: в Волгограде собрали 3,6 млн тонн зерна

Волгоград, , 16:47 — REGNUM В Волгоградской области собрано 3,6 млн тонн зерна. Об этом 29 октября по итогам оперативного совещания у губернатора Андрея Бочарова сообщила пресс-служба региональной администрации. Такого урожая оказалось достаточно для того, чтобы выполнить задачи, поставленные перед областью правительством РФ.

«В Волгоградской области, несмотря на сложные погодные условия, выполнены поставленные правительством Российской Федерации перед регионом задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Собрано 3,6 миллиона тонн зерновых», — цитирует пресс-служба губернатора Андрея Бочарова.

Сейчас в области завершается уборочная кампания, а также идет сев озимых.

ИА REGNUM отмечает, что по сравнению с 2017 годом объем урожая значительно сократились. Тогда был получен рекордный урожай в 5,6 млн тонн зерна.

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