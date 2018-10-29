Эксперт о запретительных пошлинах: других рычагов влияния на нефтяников нет

Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Нефтяным компаниям невыгодно поставлять топливо на внутренний рынок, поэтому договориться «по-хорошему» не получается, и правительство должно прибегнуть к своему последнему аргументу — угрозе введения запретительных пошлин, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 октября, глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя слова премьер-министра Дмитрия Медведева о возможном введении запретительных пошлин в случае отсутствия договоренностей нефтяников с правительством.

Ранее Медведев заявил, что несмотря на все принятые правительством меры цена бензина продолжает расти. Если правительству и нефтяным компаниям не удастся в течение двух дней подготовить соглашение о поддержании нынешних цен на бензин, то для стабилизации ситуации будут введены запретительные пошлин на нефть и нефтепродукты, сказал Медведев.

Это последняя мера, которую может использовать правительство. Необходима поставка объемов топлива на внутренний рынок, чтобы оптовые цены снижались, а розничные не росли. Сейчас для нефтяных компаний экспортные поставки выгодны, а поставки на внутренний рынок — убыточны, вследствие чего никакие договоренности с ними не работают.

Теперь в правительстве заявляют, что если эти объемы не будут поставляться нефтяниками добровольно, то их, образно выражаясь, поставят к стенке. Участники рынка должны будут понять, что эта угроза совершенно серьезна, и все-таки начать поставки на внутренний рынок. В противном же случае их будут ждать упомянутые Медведевым пошлины, — отметил Ашихмин.