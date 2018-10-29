Пассажиры штурмуют автобусы – транспортная реформа в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 15:21 — REGNUM На отсутствие городского общественного транспорта в вечернее время массово жалуются жители и гости Ростова-на-Дону. По словам пассажиров, им приходится ждать часами свой автобус.

«Час в попытках уехать с Королёва на работу в сторону микрорайона «Военвед». Маршрутки транзитом проезжают мимо — переполненные. За час один автобус № 94, в который особо предприимчивый мужчина собой затолкал пару женщин. Ждём дальше», — написал в паблике «Ростов — Главный» один из пассажиров.

«28 октября. Воскресенье. 20:00. Остановка «Улица Максима Горького» на проспекте Ворошиловском. Ожидание автобуса № 65 или № 83. На остановке образовалась приличная очередь. Уехать на «Северный» удалось только на подходящем автобусе № 33 в 21:20. Остальные так и не подъехали. Очень много возникает вопросов к тем, кто придумал эту реформу в преддверии зимы. Или власти хотят, чтобы пассажиры насмерть замёрзли на остановках?» — задаётся вопросом один из пассажиров.

Пятничный вечер также был омрачён для горожан. С 22:30 до 23:00 с Театральной площади Ростова-на-Дону уехать было нельзя.

«Если ты без машины, то ходи пешком. Так, наверное, думают наши чиновники, передвигающиеся исключительно на автомобилях. Что же это за безобразие? Транспорта по вечерам нет совершенно! Или надо подрабатывать для того, чтобы оплачивать услуги такси ещё?» — отметила одна из пассажирок.

Вместе с тем чиновники обещают контролировать перевозчиков, которые работают на городских маршрутах, в вечернее время.

«Городской общественный транспорт должен ходить с пяти утра до полуночи. Конечно, есть такой интервал, когда нет потребности в интенсивном движении, но у нас стоит задача, чтобы после 22:00 транспорт ходил. Мы будем выходить, контролировать перевозчиков, чтобы они выполняли то, что прописано в контракте. Для этого у нас есть соответствующие департамент и управление», — цитирует РБК ростовского сити-менеджера Виталия Кушнарёва.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону власти сократили число маршрутных такси. Обеспечить горожан транспортом должны автобусы большой вместимости. Но, судя по всему, с нагрузками им не справиться.

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