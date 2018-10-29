Экономист объяснил, почему граждане РФ задолжали почти 1,7 трлн рублей

Москва, , 15:13 — REGNUM Гражданам РФ не хватает средств, чтобы поддерживать тот уровень потребления, к которому они привыкли за прежние годы, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Федеральной службы судебных приставов РФ, согласно которым более 1 млн граждан РФ лишились возможности покинуть Россию из-за долгов перед банками.

«Такой рост потребительского кредита означает, что доходы людей недостаточны для того, чтобы поддерживать прежний уровень потребления, — сказал Дзарасов. — Иными словами, это отражение снижения реальных доходов населения. За период с 2014 по 2018 годы они упали более чем на 10%. В прошлом году Росстат начал показывать, что начался рост реальных доходов населения, но это не изменило ситуацию кардинально».

Кроме того, эксперт указал ещё и на такое понятие экономической теории, как автономное потребление.

«Оно означает определённый уровень потребления, к которому человек привык и который человек старается поддерживать, даже если его доходы реальные снижаются, — констатировал Дзарасов. — В такой ситуации человек берёт в долг. Видимо, мы находимся в похожей ситуации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, свыше 1 млн российских граждан стали «невыездными» из-за долгов перед банками. По состоянию на 1 сентября 2018 года жители России задолжали 1,7 трлн рублей и накопили 4,5 млн долгов.

Для примерно 1,3 млн человек ограничена возможность выезда за пределы России.

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