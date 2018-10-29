Киргизия может недополучить 2 млрд рублей от ЕАЭС из-за «санкций» Запада

Бишкек, , 14:57 — REGNUM Существует риск того, что Киргизия недополучит до 2,2 млрд сомов (2 млрд рублей) таможенных поступлений в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил председатель таможенной службы Алмаз Онолбеков на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, пишет «Tazabek».

По словам чиновника, может получиться так, что по итогам 2018 года эти поступления составят не 18,3 млрд сомов (более 17,2 млрд рублей), как прогнозировалось ранее, а только 16,2 млрд сомов (более 15,2 млрд рублей).

Слова главы таможенного ведомства подтвердил и министр финансов Киргизии Адылбек Касымалиев, отметивший, что это может произойти из-за введения новых «санкций» против некоторых членов ЕАЭС. Существует вероятность того, что такая же ситуация сложится и в 2019 году.

ИА REGNUM напоминает, что с августа 2015 года Киргизия является членом Евразийского экономического союза. Доля Киргизии в структуре расщеплений таможенных поступлений в рамках ЕАЭС составляет 1,9%.

Отметим, что во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, проходившей в конце сентября 2018 года, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обратил внимание делегатов на том, что из-за «войны санкций» особенно сильно страдают малые страны.

А еще раньше министр экономики Киргизии Олег Панкратов заявил о том, что киргизстанские власти не намерены вмешиваться в «торговую войну» и реагировать на действия США против России и Китая, а также вводить санкции в отношении американских товаров.