В Литве пророчат новый экономический кризис

Вильнюс, , 12:24 — REGNUM Вслед за другими литовскими экономистами, один из наиболее цитируемых и считающийся одним из самых авторитетных, экономист литовского отделения банка Swedbank Нериюс Мачюлис сегодня, 29 октября, заявил, что экономический кризис в Литве «точно будет», однако пока рано называть точную дату спада экономики. Об этом он рассказал в эфире деловой радиостанции Žinių radijas.

При этом, по словам эксперта, в настоящий момент экономика Литвы гораздо лучше подготовлена к неблагоприятному развитию, нежели десять лет назад. Нет такого драматического дефицита и зависимости от импорта, кредитный портфель юрлиц не столь значительный, есть накопления как у компаний, так и у рядовых жителей.

«Вероятнее всего мы избежим большого падения, будет такой больше период стагнации», — считает Мачюлис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее литовский госконтроль уже призывал власти готовится к экономическому кризису, который, по мнению аудиторов, может произойти уже до 2021 года. Аудиторы напомнили, что уязвимость экономики продиктована несколькими факторами: нестабильность из-за выхода Великобритании из ЕС, возможное развитие кризиса в Турции, рискованная фискальная политика Италии, негативные демографические процессы в самой Литве, рост неравенства и риски нищеты. Кроме того, прогнозируется, что рост ВВП Литвы в ближайшие годы будет самым низким в Прибалтике. Также стоит добавить к этому списку сокращение дотаций ЕС.

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