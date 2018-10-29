Как подешевевшее здание дорожает: дело «Чувашавтотранса»

Чебоксары, , 10:48 — REGNUM В Чувашии проведена оценка главного административного корпуса ГУП «Чувашавтотранс», где введена процедура банкротства и идёт конкурсное производство. Здание планируется включить в конкурсную массу предприятия. Согласно оценке оценщика, с учётом арендного права участка общая цена составляет около 91 млн рублей. Примечательно, что данное здание выставлялось на торги — первоначально с ценой 89,7 млн рублей, повторно — за 76,27 млн рублей, а затем от судебного пристава поступило предложение оставить за должником данный объект «с оценкой 67 301 059,32 рублей». При многомиллионных долгах перевозчика выяснилось также, что «большая часть зданий не используется, но отапливается», при этом ряд помещений отдан в безвозмездное пользование, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оценка рыночной стоимости проводилась в отношении пятиэтажного административно-бытового корпуса (АБК) «Чувашавтотранса» площадью 2817,9 кв. метров и права аренды земельного участка общей площадью 2302 кв. метров для эксплуатации административного здания. Данное имущество расположено в центре Чебоксар — по улице Гагарина, 20. Заказчиком оценки является ГУП «Чувашавтотранс».

Согласно отчёту оценщика, по состоянию на 28 сентября 2018 года рыночная стоимость здания составляет 83 883 200 рублей, право аренды участка — 7 089 400 рублей, итого — 90 972 600 рублей.

АКБ построен в 1978 году. Согласно отчёту оценщика, «большая часть зданий не используется, но отапливается». Кроме того, как следует из документа, ряд зданий общей площадью 332,9 кв. метров передан в безвозмездное пользование автономному учреждению Чувашии «Учебно-курсовой комбинат «Нива» минсельхоза республики, три нежилых помещения — в безвозмездное пользование республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

«Снижение покупательского спроса, обнаружение признаков понижения качества по различным причинам и других признаков устаревания, в том числе и внешнего (за исключением общей экономической ситуации) устаревания, не обнаружены», — говорится, в частности, в отчёте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, административно-бытовой корпус ранее был арестован за долги в пользу «ряда взыскателей на сумму 159 074 193,3 рублей». Здание дважды безуспешно выставлялось на торги: первоначальная цена составила 89 734 745,76 рублей, при повторной продаже стоимость упала до 76 274 533,9 рублей. В августе 2018 года в рамках дела о банкротстве предприятия от судебного пристава поступило предложение оставить за должником данный объект «с оценкой 67 301 059,32 рублей». Временный управляющий «Чувашавтотранса» потребовал принять обеспечительные меры в виде запрета совершать УФССП исполнительские действия в отношении имущества предприятия, так как это могло привести к «нарушению очередности» удовлетворения требования кредиторов — суд удовлетворил заявление.

Напомним, в 2014 году минтранс Чувашии объявлял запрос цен на право заключить договор на ремонт уличного марша центрального входа и туалетов четвёртого этажа здания «Чувашавтотранса», начальная цена двух лотов составляла 550 тыс. рублей.

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Напомним, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. По данным управления Росреестра по Чувашии, на момент открытия конкурсного производства долг «Чувашавтотранса» перед кредиторами превышал 849 млн рублей, в том числе во второй очереди (заработная плата перед работниками) — свыше 45 млн рублей.

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