Суббота, 27 Октября 2018 года
01:33:34 МСК

«Газпром»: Морской участок «Турецкого потока» построен на 95%

Экономика

Поставки газа по обеим ниткам газопровода планируется начать к 2020 году

Москва, 26 октября 2018, 23:41 — REGNUM  «Газпром» практически завершил строительство морской части газопровода «Турецкий поток», сообщили 26 октября в пресс-службе компании.

Всего, как уточняется, на данный момент уложено 1775 километров труб суммарно по обеим ниткам, что составляет 95% от морского участка газопровода.

По данным «Газпрома», с российской стороны уже завершено сооружение объектов берегового примыкания в районе Анапы, до конца 2018 года планируется завершить пусконаладочные работы. В Турции в районе поселка Кыйыкей пока ещё ведётся строительство приёмного терминала.

Напомним, в начале октября министр энергетики РоссииАлександр Новак заявил, что газ по обеим ниткам «Турецкого потока» сможет быть запущен с 1 января 2020 года.

По одной из ниток газопровода планирутся осуществляться поставки российского голубого топлива в Турцию, а вторая предназначена для транспортировки газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газопроводы «Южный поток» / «Турецкий поток»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить