«Газпром»: Морской участок «Турецкого потока» построен на 95%

Москва, , 23:41 — REGNUM «Газпром» практически завершил строительство морской части газопровода «Турецкий поток», сообщили 26 октября в пресс-службе компании.

Всего, как уточняется, на данный момент уложено 1775 километров труб суммарно по обеим ниткам, что составляет 95% от морского участка газопровода.

По данным «Газпрома», с российской стороны уже завершено сооружение объектов берегового примыкания в районе Анапы, до конца 2018 года планируется завершить пусконаладочные работы. В Турции в районе поселка Кыйыкей пока ещё ведётся строительство приёмного терминала.

Напомним, в начале октября министр энергетики РоссииАлександр Новак заявил, что газ по обеим ниткам «Турецкого потока» сможет быть запущен с 1 января 2020 года.

По одной из ниток газопровода планирутся осуществляться поставки российского голубого топлива в Турцию, а вторая предназначена для транспортировки газа в Южную и Юго-Восточную Европу.