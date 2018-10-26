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Законопроект о «горизонтальных» субсидиях для регионов РФ внесен в Госдуму

Экономика

Для софинасирования расходных обязательств

Законопроект о «горизонтальных» субсидиях для регионов РФ внесен в Госдуму
Иллюстрация: Duma.gov.ru
Заседание Госдумы РФ

Москва, 26 октября 2018, 20:11 — REGNUM  Законопроект, направленный на расширение правил предоставления субсидий регионам РФ, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Речь идет о так называемых «горизонтальных» субсидиях — то есть не о тех, которые регион получает из федерального центра, а о тех, которые могут быть перечислены из бюджета одного региона в бюджет другого. Так, один субъект может предоставить другому субсидии из своего бюджета если речь идет о софинансировании расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Сегодня, согласно Бюджетному кодексу, все дотации и субсидии регионы могут получать только из федерального бюджета. Но на практике регионы иногда заключают соглашения и один субъект федерации может предоставить другому субсидии. Если закон будет принят, то такое право межрегионального субсидирования будет прописано в Бюджетном кодексе.

«Также уточняется возможность предоставления местным бюджетам из бюджета субъекта РФ не только субсидий, иных межбюджетных трансфертов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, но и иных дотаций в случаях и порядке, установленных законами субъекта РФ», — отмечают в правительстве.

Такие нормы уже заложены в проект федерального бюджета 2019−2021 годов, поэтому, отмечают в правительстве, их необходимо ввести в действие в те сроки, что и бюджет — то есть, с 2019 года.

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