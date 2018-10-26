Таджикский национальный авиаперевозчик представил свой новый лайнер

Душанбе, , 16:30 — REGNUM Национальная авиакомпания Таджикистана «Таджик Эйр» представила новый самолет, который пополнил парк перевозчика, — Bombardier CRJ — 200 канадского производства.

По словам генерального директора компании, новая долгосрочная стратегия развития предусматривает обновление и расширение парка. Всего, отметил он, запланировано приобретение четырех новых самолетов — двух Bombardier CRJ — 200 и двух Bombardier CRJ — 900. Вторую машину в компании намерены купить уже до конца 2018 года, а еще две — в течение 2019 года.

Отмечается, что Bombardier CRJ — 200 — это разработанный в начале 1990-х годов канадской компанией Bombardier (ранее — Canadair) среднемагистральный пассажирский самолет для полетов на региональных маршрутах. В качестве одной из отличительной особенностей выделяется «такое стильное решение, как аэродинамические поверхности на концах крыльев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной финансовой ситуацией компании в конце сентября таджикское правительство постановило утвердить Специальную программу государственной поддержки открытого акционерного общества «Таджик Эйр» на 2018−2023 годы, предусматривающую списание и продажу 22 самолетов, а также возможность передать в частные руки акции авиаперевозчика, которые сегодня на 100% принадлежат государству.