Болгария до конца 2018 года объявит тендер на строительство АЭС «Белене»

Москва, , 15:55 — REGNUM Правительство Болгарии намерено объявить новый тендер на строительство АЭС «Белене». Об этом сообщила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова во время визита в Москву, передаёт БНР.

По её словам, необходимая документация для начала процедуры выбора инвестора будет подготовлена уже в текущем месяце, а до конца года будет объявлен тендер.

Отвечая на вопрос о том, сохраняется ли интерес к АЭС «Белене» у российской компании «Росатом», болгарский министр подчеркнула, что «без коллег из «Росатома» этот проект не будет реализован, так как они являются конструктором проекта и производителем оборудования».

Президент России Владимир Путин ещё весной на переговорах с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявлял, что российская сторона готова вернуться к проекту строительства второй электростанции в республике на рыночных условиях в том случае, если София примет решение о его возобновлении.

Делегация Болгарии во главе с Теменужкой Петковой прибыла в Москву для участия в заседании Российско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое проходит с 24 по 26 октября.

Ранее в кабинете министров Болгарии проинформировали, что в ходе встречи болгарская сторона намерена проинформировать российских коллег о предстоящей процедуре выбора стратегического инвестора для АЭС «Белене», а также представить промежуточные результаты предпроектного изучения возможности строительства в республике газораспределительного центра «Балкан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Болгарии в 2005 году был объявлен тендер на завершение строительства атомной электростанции в трёх километрах от города Белене на севере страны, которое было остановлено в 1990 году. Его выиграло российское ЗАО «Атомстройэкспорт». В январе 2008 года стороны подписали договор о строительстве электростанции. Однако после прихода к власти в республике партии ГЕРБ в 2012 году правительство Бойко Борисова приняло решение заморозить проект.

В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве обязал НЭК выплатить российскому «Атомстройэкспорту» 620 млн евро компенсации по проекту АЭС «Белене». Таким образом, суд удовлетворил требования «Атомстройэкспорта» относительно оплаты болгарской стороной заказанного оборудования, уже выполненных работ, а также компенсации процентов и судебных издержек.

В июне этого года парламент Болгарии одобрил предложение правительства по возобновлению строительству АЭС «Белене». Как было заявлено, правительство Болгарии готово строить АЭС совместно с инвестором на основе рыночных принципов, без взятия на себя обязательств по выкупу электроэнергии от будущей станции и установлению каких-либо преференциальных цен на неё.

Ранее в Софии уже заявляли, что интерес к участию в строительстве АЭС «Белене» проявляют четыре компании. Это российская компания «Росатом», Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC), а также французская компания «Фраматом» и американская «Дженерал Электрик».

При этом известно, что российская сторона готова рассматривать различные варианты участия в проекте, а китайская корпорация заинтересована в государственных гарантиях, давать которые правительство Болгарии не готово. В свою очередь французская и американская компании в большей степени нацелены на роль поставщиков, но не стратегических инвесторов.