Евкуров потребовал наказать владельцев АЗС, работающих «по-серому»

Магас, , 13:08 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров потребовал проверить работу всех автозаправок в республике. Специально созданная по его поручению комиссия установит законность их деятельности, в том числе наличие разрешительной документации и регистрацию в налоговом органе, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе руководителя субъекта.

«Проверьте, как они платят налоги, сколько человек из рабочего персонала официально числятся в налоговой службе. Все должны работать в рамках закона и с соблюдением всех мер безопасности», — заявил Евкуров в ходе встречи с главным налоговиком региона Тамерланом Вышегуровым.

При этом глава Ингушетии призвал привлечь к ответственности всех владельцев АЗС, которые работают без правоустанавливающих документов.

Вышегуров сообщил, что в настоящее время в Ингушетии всего 101 АЗС, из них работают 89. Численность наемных работников составляет 198 человек. На учёте в налоговых органах республики состоит 61 налогоплательщик, осуществляющий реализацию горюче-смазочных материалов, в том числе 29 организаций и 32 индивидуальных предпринимателя.

В 2018 году в казну поступило от владельцев АЗС 57,4 млн рублей, в то время как в 2017 году эта сумма составляла 76,5 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще раньше проблемой незаконной деятельности АЗС озаботились власти Дагестана. К «выходу из тени» их призвал глава республики Владимир Васильев. Он пообещал обрушить «весь пролетарский гнев» на тех владельцев АЗС, кто будет продолжать вести свой бизнес «по-серому» — не будет платить налоги и трудоустраивать своих работников официально.