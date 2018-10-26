«Алтай-Кокс» признан региональным лидером по производительности труда

Заринск, Алтайский край, , 12:19 — REGNUM «Алтай-Кокс» вошел в список российских лидеров и признан ведущим предприятием Алтайского края по производительности труда. Соответствующее достижение отмечено в рейтинге всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2018», сообщает 26 октября пресс-служба компании.

«Производительность труда на «Алтай-Коксе» в 2017 году составила 22,5 млн рублей в год на каждого работника, что на 62% превышает показатель 2016 года», — говорится в сообщении.

Для определения лидеров организаторы премии проанализировали данные 5 тысяч российских промышленных предприятий, объем совокупной выручки которых составляет 51% ВВП России, а количество сотрудников превышает 5,5 млн человек.

На предприятии отметили, что указанный результат стал возможным благодаря программам повышения операционной эффективности, развитию производственной системы. Она охватывает все бизнес-процессы компании и включает набор практик по бережливому производству, рациональной организации рабочих мест, мотивации персонала, подаче инициатив.

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