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Инициативы работников Алтай-Кокса принесли предприятию 3 млн рублей

Экономика

За существенное инициативное улучшение производственных показателей работникам назначается премия

Заринск, Алтайский край, 31 августа 2018, 14:11 — REGNUM  Общий экономический эффект от реализации инициатив работников на Алтай-Коксе за первые шесть месяцев 2018 года превысил 3 млн рублей, сообщает 31 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что половина инициатив в январе-июне была нацелена на оптимизацию работы оборудования и снижение расходов. Более 30% — на повышение энергоэффективности, 10% — на улучшение условий труда, и столько же — на сокращение времени технологических операций.

«Каждый работник может разработать предложение по оптимизации работы агрегатов, снижению энергозатрат, повышению качества продукции, улучшению условий труда и получить за него премию», — сообщили на предприятии, отметив, что если внедрение идеи приносит значительный экономический эффект, то автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

Инициативы — один из инструментов производственной системы группы НЛМК, которая действует на Алтай-Коксе с 2014 года. В разработке инициатив участвуют сотрудники всех подразделений. Самые активные — работники электроцеха, которые в этом году внесли более 20% предложений.

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Угледобывающая промышленность
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