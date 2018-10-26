Во Франции по достоинству оценили аграрный и промышленный потенциал Дона

Ростов-на-Дону, , 09:00 — REGNUM Делегация Ростовской области во главе с донским губернатором Василием Голубевым вернулась из Парижа. Во Франции на международной выставке продукции пищевой промышленности «СИАЛ-2018» Дон был представлен коллективной экспозицией, демонстрирующей продукцию ведущих предприятий агропромышленного комплекса области, экспортный и инвестиционный потенциал региона, сообщает ИА REGNUM.

Стоит отметить, что внешнеторговый оборот Ростовской области с Французской Республикой по итогам 2017 года составил 53 млн 899 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, внешнеторговый оборот увеличился на 35,6%.

Ростовская область представила в Париже коллективную экспозицию под брендом «Сделано на Дону» с более чем 120 наименованиями донской продукции высокого качества.

Кроме того, делегация провела переговоры с представителями деловых кругов Французской Республики как на выставке, так и в посольстве России во Франции, где прошла была представлена презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Ростовской области.

Итогом обширной деловой программы визита ростовской делегации во Францию стала сессия подписанных соглашений о французско-донском партнерстве. Всего было заключено 12 договоров — между вузами, финансовыми структурами, бизнесом.

«Ростовская область динамично развивается, и мы уделяем большое внимание взаимовыгодным отношениям с Французской Республикой. Об этом свидетельствует рост товарооборота на 35% по итогам 2017 года. О взаимном интересе говорит и недавний визит на донскую землю посла Франции в России госпожи Сильви Берман, который состоялся в конце сентября. Госпожа Берман провела ряд встреч, в том числе — с общественностью и студенчеством. В 2019 году мы ожидаем бизнес-миссию французских предпринимателей в Ростовскую область», — сообщил донской глава Василий Голубев.

Подписанные во Франции соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия, уверен губернатор.

Ряд соглашений заключил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс. Таганрогские авиастроители будут сотрудничать с французскими партнёрами сразу по нескольким направлениям. В частности, совместно с компанией Airbus в Тулузе на территории Европейского учебного центра подготовки пилотов будет создан центр по квалификационной подготовке пилотов гидроавиации. Также партнёры будут взаимодействовать в области сертификации самолёта-амфибии Бе-200ЧС. С компаниями Airbus и Tarmac Aerosave ТАНТК намерен сотрудничать в области совместного продвижения на европейский рынок самолётов-амфибий Бе-103.

Также во Франции было подписано соглашение о сотрудничестве между государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской области «Новочеркасский музей истории донского казачества» и Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Стороны договорились о взаимодействии по сохранению истории развития казачества.