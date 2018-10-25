Падение интереса к майнингу потянуло за собой спрос на оборудование AMD

Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Продажи популярных видеокарт от компании AMD, которые майнеры используют для добычи цифровых денег, в последнее время заметно сократились и продолжают падать. Так, согласно отчёту о финансовых показателях гиганта электроники, выручка фирмы от продаж таких устройств в третьем квартале 2018 года не достигала прогнозируемых $1,7 млрд, составив $1,65 млрд.

Читайте также: СМИ: граждане России охладели к майнингу криптовалюты

«Продажи видеокарт, связанные с блокчейном, в третьем квартале были незначительными: в процентном отношении они выражались однозначным числом от общей суммы доходов AMD», — подчеркнули представители компании.

Добавим, что в четвёртом квартале компания ожидает выручку примерно в $1,45 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, о значительном снижении популярности в России частной деятельности по производству криптовалюты эксперты заявляли ещё в середине лета 2018 года. Отмечалось, что выправить ситуацию не позволило даже двукратное снижение цен на специальное оборудование. По данным экспертов рынка, средняя стоимость в России готовых майнинговых ферм, а также мощных видеокарт и другого спецоборудования упала на 40%. Ещё одной причиной снижения интереса к теме майнинга стало ужесточение российского законодательства в «цифровой» сфере.

Читайте ранее в этом сюжете: Для легализации майнеров предлагают налоговый мораторий