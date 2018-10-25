Компании ЕС призвали легализовать свою деятельность в Западной Сахаре

Гонфревиль-л’Орше, Франция, , 00:09 — REGNUM Все европейские компании, действующие на оккупированной Марокко территории Западной Сахары, должны договориться о продолжении работы с Фронтом ПОЛИСАРИО либо прекратить свою деятельность. Об этом заявил адвокат Жиль Деверс, представлявший Фронт ПОЛИСАРИО в Суде ЕС, выступая на международной конференции по природным ресурсам Западной Сахары в Гонфревиль-л'Орше.

«Никто не вправе на этой территории эксплуатировать природные ресурсы без согласия народа Западной Сахары, который законно представляет Фронт ПОЛИСАРИО», — приводит слова адвоката Sahara Press Service.

Деверс напомнил о решениях суда ЕС, в соответствии с которыми Марокко не обладает никаким суверенитетом над территорией Западной Сахары и только народ Западной Сахары имеет право распоряжаться своими природными ресурсами.

Вместе с тем он отметил, что до полной реализации этих решений «ещё остаётся долгий путь».

«Мы находимся в центре битвы. Такие страны, как Франция и Испания, пытаются найти юридические интерпретации, чтобы обойти решения в пользу соглашений, подписанных ЕС и Марокко», — подчеркнул юрист Фронта ПОЛИСАРИО.

Напомним, в декабре 2016 года Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав суверенитет королевства над оккупированными территориями. В постановлении суда также говорилось о недопустимости поставок в Евросоюз товаров из зоны западно-сахарского конфликта.

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