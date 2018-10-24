СМИ США грезят о газовой независимости Прибалтики, эксперты смеются

Рига, , 17:54 — REGNUM Американское издание The Washington Post обсуждает проект газопровода Balticconnector, который был заявлен как альтернативный российскому путь доставки газа в Прибалтику и Финляндию. Он должен объединить газовые сети Эстонии и Финляндии газопроводом длиной 150 км, из которых около 80 км пройдут по дну Финского залива.

На место российского газа должен прийти природный газ США, и тем самым Прибалтика планирует освободиться от зависимости от импорта из Российской Федерации, пишет издание.

Тем не менее, как отмечает The Washington Post, для Евросоюза природный газ имеет решающее значение — сегодня он позволяет обеспечить более 25% общей потребности стран ЕС в электроэнергии, которая только растет. Кроме того, некоторые западноевропейские лидеры надеются, что увеличение объемов закупок газа из России позволит снизить напряженность, и у них с Москвой появятся общие экономические интересы.

В Прибалтике настроения иные: научный сотрудник Эстонской школы дипломатии Эммет Туохи, считает проект Balticconnector «последним шагом к избавлению от советского наследия в регионе». Однако остается вопрос, насколько это выгодно в экономическом плане для Прибалтики.

На нефтегазовой торгово-транспортной конференции в Риге, которая проходит с 22 по 24 октября, также обсуждали возможности альтернативных поставок газа в регион. Так, в ходе конференции эксперты настойчиво подчеркивали невозможность сделать дешевым сжиженный газ из-за законов физики, против которых политические методы не действуют — сжиженный газ проходит через три дорогостоящие операции, цены на него всегда будут выше, чем на газ из России. Эксперты сошлись во мнении, что дешевого газа из той же Клайпеды, где уже действует СПГ-терминал, не будет никогда.

В интервью Первому Балтийскому каналу начальник управления перспективного планирования и развития ООО «Газпромтранс» Андрей Ващенко отметил, что импорт российского газа можно прекратить только специальными ограничительными мерами. Например, заставить закупать дорогой сжиженный газ из-за экологических норм.

«Бензин неэкологичен по сравнению с дизельным топливом, оно же по отношению к газу, газ же по отношению к сжиженному газу. Сжиженный метан, с точки зрения примесей, идеальный продукт, ведь в нем нет ничего, кроме метана» — сказал эксперт.

По словам генерального директора британской компании Confidence Capital Андрея Руденко, сервис прибалтийских терминалов остаётся удобным, и российская сторона продолжала бы им пользоваться, если бы не политические обострения.

«Россия до 2014 года хотела спокойно жить и нормально торговать и производить. Никаким газовым оружием она никогда никому не угрожала», — сказал Руденко в интервью ПБК.