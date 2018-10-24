Кибернетическая система управления как выход из экономического тупика

Москва, , 14:24 — REGNUM 25 октября в 15:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт первый круглый стол экспертного клуба ИА REGNUM из цикла мероприятий, посвященных экстренной необходимости создания в России кибернетической системы экономического управления.

Используемые правительством РФ инструменты управления экономикой не работают, очевидным образом нарастают отраслевые и территориальные диспропорции и дисбалансы, нарастает имущественное неравенство. Бюджет футбольного клуба «Зенит» или расходы Москвы на реновацию тротуаров превосходят федеральную программу поддержки села. Большинство государственных программ реализуются по принципу «нос вылез, хвост увяз», решение одной проблемы порождает ряд других. Один стратегический документ декларирует необходимость энерго‑ и ресурсосбережения, другой объявляет развитие ресурсо‑ и энергосберегающих технологий одной из главных стратегических угроз российской экономики.

Неспособные справиться с нарастающими противоречиями реформаторы договорились до таких максим как «экология и экономика две вещи несовместные» и «социальное государство — главный тормоз экономического развития». Последнее высказывание используется для идеологического обоснования проводимой пенсионной реформы и очевидным образом «тянет» на конституционный переворот.

Многие реформы действующего российского правительства напоминают пародию на подобные реформы времён социализма эпохи застоя. В первую очередь это касается цифровизации, объявленной сквозным приоритетным проектом, который должен волшебным образом разрешить все накопившиеся социальные, отраслевые, территориальные и макроэкономические проблемы с помощью больших данныз и искусственного интеллекта. Цифровизировать хотят всё: деньги, выбросы парниковых газов, хирургические операции, школьные дневники, самолеты, мусоровозы, комбайны и трактора, чипировать животных и людей (пока на добровольной основе). Интернет как плесень должен проникнуть во все вещи. Города и дома должны резко «поумнеть», несмотря на такие безумные планы, не выдерживающие критики, как стягивание населения России в гигантские городские агломерации и реновация Москвы.

Некоторые серьёзные эксперты видят в цифровизации продолжение несостоявшейся или отложенной кибернетическую революции 1960-х годов. Но надо напомнить, что главным элементом нереализованной советской кибернетической реформы 1960-х годов была именно автоматизация системы экономического управления и создание на её основе единой автоматизированной системы управления народным хозяйством (ОГАС). Кибернетическая реформа встретила яростное сопротивление со сторона аппарата Госстата и Госплана, отраслевого и партийного руководства. В итоге систему государственного планирования не удалось вывести из кризиса, дисбалансы и неуправляемость в экономике нарастали, что позволило значительной части советского руководства убедить себя и многих людей в принципиальной нежизнеспособности советской экономики. В результате советскими технологиями управления и экономического планирования сегодня пользуются весь мир, кроме самой России.

Сегодня о создании экономической кибернетической системы в рамках цифровизации даже не упоминают, несмотря на принятие закона «О стратегическом планировании». Но без создания кибернетической системы управления экономикой на основе современных компьютерных технологий цифровизация обречена стать очередным биржевым пузырём.

Первый круглый стол посвящен анализу уникального советского опыта в области экономического планирования. В чем были принципиальные ошибки в развитии системы советского планирования, когда они были допущены и могли ли быть исправлены? Каковы главные уроки несостоявшейся советской кибернетической реформы управления экономикой, какие идеи того времени сохраняют актуальность сегодня?

В круглом столе примут участие известные специалисты в области стратегического планирования, макроэкономики, экономической кибернетики и статистики.

Начало мероприятия: в 15:00, регистрация участников с 14:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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