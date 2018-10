Казахстан вошел в топ-20 стран по развитию финансовых технологий

Астана, , 12:53 — REGNUM Казахстан занял 20-е место в рейтинге стран по развитию финансовых технологий, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.

Итоговый индекс страны рассчитывается на основе данных нескольких индексов, в том числе Global Innovation Index, The Global Financial Centers Index, Doing Business (World Bank), The ICT Development Index и других.

Первые три места достались США, Великобритании и Германия. Россия заняла 19-е место. Рейтинг состоит из 20-и стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре международный финансовый центр «Астана» занял второе место среди финансовых центров Восточной Европы и Туркестана.

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовый центр «Астана» занял второе место среди центров Восточной Европы