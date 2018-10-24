Вывоз мусора и реальная инфляция. За счет чего подорожает ЖКХ?

Москва, , 12:17 — REGNUM Тарифы ЖКХ в 2019 году в реальности вырастут более, чем на 4%, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Ранее правительство России одобрило поправки, которые позволят провести повышение тарифов ЖКХ в 2019 году в два этапа. Причиной названо планируемое повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.

По официальным данным, совокупное повышение тарифов в 2019 году составит не более 4 процентов, что не должно превысить планируемый уровень инфляции, но в реальности рост будет, скорее всего, больше.

Во-первых, реальный уровень инфляции выше, а рост реальных доходов крайне небольшой, то есть неизбежным образом всё большая часть доходов граждан уходит на ЖКХ. Во-вторых, сейчас прорабатывается введение социальной нормы энергопотребления во второй половине 2019 года.

Утверждается, что это не повысит расходы населения. Для отдельных льготных категорий, может, и не повысит, а для тех, кто вынужден много потреблять, — например многодетных семей, — может и вырасти.

В-третьих, могут существенно вырасти платежи за счет вывоза мусора. Все помнят «мусорные бунты», которые сотрясали Московскую область в этом году. Мусор становится таким же счетным ресурсом, как вода, электричество и газ, поэтому можно ожидать роста осознанности по отношению к его приему и утилизации.

Старые схемы перестают работать ввиду их неэкологичности, создаются новые нормативы, и какими они будут, пока не очень понятно. В целом рост тарифов на ЖКХ по стране был и будет весьма неравномерным, поэтому давать одну цифру здесь невозможно.