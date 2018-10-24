На Урале взносы на капремонт компенсируют инвалидам I и II групп

Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM В Свердловской области неработающие инвалиды I и II групп получат компенсации за взносы в фонд капитального ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Поправки в закон Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» были рассмотрены комитетом Законодательного собрания по социальной политике в трёх чтениях и будут внесены в повестку дня ближайшего пленарного заседания.

«Компенсация имеет характер возместительный. То есть вначале происходит уплата взноса, а затем компенсируется понесенный расход», — сообщил председатель комитета Вячеслав Погудин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Законодательное собрание Свердловской области приняло закон о компенсации за взносы в фонд капитального ремонта жилья для пожилых свердловчан. Гражданам старше 70-ти полагается компенсация расходов в размере 50% от выплаченных взносов, а свердловчанам старше 80-ти лет — 100% компенсации.

Напомним, что комитет Законодательного собрания по социальной политике также предложил увеличить прожиточный минимум для пенсионеров в регионе на 335 рублей.

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