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Объем услуг по доступу к интернету в Казахстане вырос на 6,7%

Экономика

Число абонентов интернет-связи уменьшилось на 1,6%

Объем услуг по доступу к интернету в Казахстане вырос на 6,7%
Подключение к интернету

Астана, 24 октября 2018, 10:54 — REGNUM  По состоянию на 1 октября интернет-провайдеры Казахстана оказали услуги по предоставлению доступа к интернету на сумму 180,5 млрд тенге ($497 млн), что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом 24 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

К концу сентября в Казахстане насчитывалось 2,45 млн абонентов интернет-связи, что на 1,6% меньше, чем в сентябре 2017 года. За последние пять лет объем услуг по предоставлению доступа к интернету увеличился на 80%.

За отчетный период число абонентов в Астане выросло в 3,5 раза, до 675,3 тыс. пользователей. В Алма-Ате численность абонентов сократилась в 2,6 раза, до 354,5 тыс. пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2013 года объем интернет-услуг мобильной связи в Казахстане неуклонно растет. По состоянию на 1 октября 2018 года объем услуг мобильного интернета составил 54,3 млрд тенге ($150 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: Объем услуг сотовой связи в Казахстане сократился на 0,3%

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