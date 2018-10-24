Война за пассажиров – результат транспортной реформы в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Войной за пассажиров обернулась транспортная реформа в Ростове-на-Дону. Так, на маршруты № 94 и № 96 компания «Транссервис» по-прежнему выпускает свои автобусы, несмотря на то, что в конкурсе победил ижевский перевозчик «Ипопат-Юг». В ассоциации работников транспорта и туризма отмечают, что власти до сих пор в ситуацию не вмешались.

«Замена старого общественного транспорта в Ростове-на-Дону только началась. До 1 ноября будут обновлены все существующие маршруты. Если соответствующие органы не решат проблему в кратчайшие сроки, то примеру АТП-3 могут последовать и остальные недовольные результатами конкурсов перевозчики, тогда город просто «встанет». Зачем было нужно начинать транспортную реформу, если её никто не готов регулировать?» — задаётся вопросом президент ассоциации Ирина Ал Зирки.

Внимание пассажиров привлекли к тому, что проезд в автобусах «Транссервиса» стоит 24 рубля, так как от системы безналичной оплаты проезда, а также от системы ГЛОНАСС компания была отключена. Оплата пластиковой картой позволяет сэкономить — в этом случае стоимость проезда составляет 20 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ростовские власти уже давно планировали провести транспортную реформу, в результате которой должен был повыситься уровень обслуживания пассажиров. После оптимизации транспортной сферы маршрутная сеть будет состоять из 103 маршрутов. Общее количество подвижного состава после оптимизации должно составить около 1,3 тыс. единиц.