Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса

Москва, , 05:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки самозанятых граждан и малого бизнеса, сообщает РБК.

По словам президента, постоянный и жесткий контроль необходим для предприятий с высоким профилем риска. Ими являются, по мнению Путина, компании, чья деятельность затрагивает жизни и безопасность людей, а также компании работающие в «специфических сферах и секторах».

Для других малых компаний и самозанятых граждан Путин предложил продлить надзорные каникулы еще на два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять пакет законопроектов об особом налоговым режиме для самозанятых: о штрафах для граждан этой категории, которые пытаются скрыть свои доходы от налоговых служб.

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