Президент РФ обозначил приоритетные направления развития малого бизнеса

Москва, , 16:40 — REGNUM В РФ следует создать такую среду, в которой предприниматели могли бы максимально использовать возможности цифровых технологий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 23 октября, выступая на форуме «Малый бизнес — национальный проект».

«Правительство РФ в том числе с участием «Опоры России» разработало проект по поддержке малого и среднего бизнеса», — сообщил Путин и обозначил некоторые направления, которые он считает приоритетными.

Среди этих направлений, глава государства отметил в частности необходимость упростить все процедуры создания и ведения бизнеса и сделать их необременительными и дружественными для предпринимателя.

«Чтобы создать такую комфортную бизнес среду надо максимально использовать возможности цифровых технологий, — сказал Путин. — Все что избавляет компании от вороха бумаг».

Развивая эту мысль, Путин обратился к правительству с предложением установить исчерпывающий перечень отчетности для небольших компаний, чтобы у некоторых чиновников не было возможности «тихой сапой» нагружать бизнес.

Также Путин заметил, что нужно расширить доступ продукции небольших компаний на отечественный рынок и обратил внимание на то, что в 2015 году, когда Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства начала работать, компании с государственным участием покупали у малого и среднего бизнеса товаров на сумму не выше 100 млрд рублей в год.

«А в текущем году это уже более 3 трлн рублей», — подчеркнул Путин.