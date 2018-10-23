Володин отметил динамику экономических отношений РФ и Сербии

Москва, , 12:19 — REGNUM Динамика развития торговых отношений — хорошая основа для обсуждения законодательного регулирования экономических отношений России и Сербии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович.

«Наши торговые отношения развиваются достаточно динамично», — констатировал Володин.

По его словам, в 2017 по сравнению с 2016 годом товарооборот между странами вырос на 23%, а за первое полугодие 2018 года рост составил 10% к уровню 2017 года.

«Эта хорошая основа для того, чтобы обсуждать вопросы торговых отношений, вопросы законодательного регулирования наших экономических отношений и в той связи было бы правильно посмотреть позитивный опыт, который у нас уже сложился», — сказал спикер Госдумы.

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