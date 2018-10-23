Инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 22%

Астана, , 09:25 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года общий объем инвестиций в основной капитал Казахстана составил 7,5 трлн тенге ($20,6 млрд), что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

По его словам, рост объема инвестиций в горнодобывающей промышленности составил 41,4%, в строительстве — 37,1%, в обрабатывающей промышленности — 26,4%. Наибольший объем инвестиций приходится на Атыраускую область, Алма-Ату и Астану.

Напомним, по итогам первой половины 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана составил $12,3 млрд, что на 15,4% больше, чем в январе — июне 2017 года.

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