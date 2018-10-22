В Архангельской области может резко вырасти проезд на пригородных маршрутах

Архангельск, 22 октября 2018, 17:56 — REGNUM Автопредприятия Архангельской области просят повысить тариф на пригородные и междугородные перевозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас размер тарифа составляет 2 рубля 50 копеек за километр. Транспортные компании настаивают на его увеличении до 9 рублей, отмечая, что тариф не пересматривался более двух лет.
В качестве обоснования необходимости такого повышения транспортных услуг перевозчики представили документы об увеличении расходов на топливо в связи с существенным его удорожанием, а также о росте цен на смазочные материалы, запасные части и повышении зарплаты своим работникам.
На сегодняшний день региональным агентством по тарифам проводится экономический анализ предложений перевозчиков.
Новый тариф может быть установлен уже с 1 ноября 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, после долгих обсуждений 1 июня была повышена стоимость проезда в автобусах Архангельска — с 21 до 26 рублей за поездку. Автотранспортники, ссылаясь на возросшую финансовую нагрузку в связи с увеличением МРОТ, просили увеличить цену билета до 38 рублей.
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