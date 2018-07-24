Архангельская область: цены растут, доходы падают

Архангельск, , 17:01 — REGNUM Благосостояние жителей Архангельской области снижается, несмотря на рост зарплат. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Архстате, за полгода реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,7%. В денежном выражении ежемесячный доход жителя области составил 32,5 тысячи рублей.

Снижение реальных доходов населения происходит на фоне роста зарплат — за полгода среднемесячная зарплата увеличилась на 11,4% и составила 46,5 тысяч рублей. Реальный рост зарплат (с учетом роста цен) составил 10,3%.

Параллельно с ростом зарплат в регионе выросли и цены на продукты питания. Так, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания с начала года увеличилась на 7,2% и составила на конец июня 2018 года 5000 рублей в расчёте на человека в месяц. В целом рост цен на продукты питания выглядит не так впечатляюще — рост составил всего 0,1%.

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Цены на непродовольственные товары повысились на 1,1%. В наибольшей степени подорожал бензин — на 8,5%, дизельное топливо — на 8%.

Первое полугодие отметилось и резким ростом тарифов — в Архангельской области тарифы на оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросли на 9,3%, в том числе плата за наём жилых помещений — на 28,4%, взносы на капитальный ремонт увеличились на 5,4%, оплата услуг по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 4,1%.

В наибольшей степени также увеличилась стоимость услуг железнодорожного транспорта — на 27,7%, санаторно-оздоровительных услуг — на 13,5%, услуг в сфере зарубежного туризма — на 11,9%, услуг правового характера — на 5,5%, медицинских — на 3,8%. А вот услуги профессионального обучения в регионе подешевели на 1,8%.

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