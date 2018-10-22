Реальные доходы новосибирцев продолжают падать

Новосибирск, , 12:05 — REGNUM Реальные располагаемые денежные доходы жителей Новосибирской области по итогам трёх кварталов 2018 году оказались ниже, чем в аналогичный период 2017 года, следует из статистических данных, опубликованных Новосибирскстатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, объём промышленного производства в Новосибирской области увеличился на 5,9% (все данные приведены за январь — сентябрь 2018 года в % к январю — сентябрю 2017 года — прим. ИА REGNUM ). Вырос и объём работ по виду деятельности «строительство» — на 6,3%, но одновременно введенных в действие жилых домов оказалось меньше по сравнению с прошлым годом — 91,5%.

Выросли грузооборот автотранспорта (на 10%), оборот розничной торговли (3,3%), оборот общественного питания (1,9%) и объём платных услуг населению (3,2%).

А вот реальные располагаемые денежные доходы по итогам января-августа 2018 года упали по сравнению с прошлым годом на 1,9%.

«В целях сопоставимости данных показатель рассчитан без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. С учётом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе — августе 2018 года относительно января — августа 2017 года составили 97,2%», — уточнили в новосибирском органе статистики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионерка из Новосибирска отблагодарила министра труда и социального развития региона Ярослава Фролова за прибавку к пенсии в 89 рублей, подарив ему верёвку, мыло, коробку спичек и пачку соли. По словам самой женщины, она «пыталась скомпоновать, чтобы именно 89 рублей было», но на хорошее молоко с хлебом этих денег не хватило.

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