На первом Шанхайском импортном ЭКСПО будет более 5,4 тыс. добровольцев

Шанхай, Китай, , 07:36 — REGNUM Более 5,4 тыс. волонтеров примут участие в предстоящем первом Китайском международном импортом ЭКСПО (CIIE) в Шанхае, сообщили в Коммунистическом союзе молодежи Китая, передает 20 октября агентство Синьхуа.

Среди всех волонтёров, более 5,2 тыс. человек являются студентами из Шанхая и соседних провинций. Кроме того, в мероприятии примут участие и иностранные студенты. В настоящее время в Шанхае действует 315 станций служб добровольцев, а также порядка 250 добровольческих команд, которые занимаются подготовкой к мероприятию, которое продлится с 5 по 10 ноября 2018 года.

Напомним, что CIIE станет первой в Китае ярмаркой, где внимание будет уделено только импорту иностранных товаров и услуг. Более 2,8 тыс. компаний и более, чем 130 стран и регионов мира подтвердили свое участие в мероприятии.

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