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Израиль занял 20-ое место по конкурентоспособности в мире

Экономика

Стали известны сильные и слабые стороны экономики Израиля

Израиль занял 20-ое место по конкурентоспособности в мире
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Израиль

Иерусалим, 19 октября 2018, 23:03 — REGNUM  Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал рейтинг стран по конкурентоспособности. Из 140 стран, участвовавших в исследовании, Израиль занял 20-ое место. Об этом сообщает израильское бизнес-издание Calcalist.

При анализе израильской экономики эксперты обратили внимание на высокий уровень образования, легкий доступ к венчурному капиталу и профессиональный менеджмент. Кроме того, одним из решающих факторов стал высокий уровень занятости женщин: по данному показателю Израиль занял 6-ое место.

Эксперты отмечают, что Израиль подтверждает свое звание «нации стартапов». В настоящий момент страна является мировым лидером по показателям роста стартапов, отношения к предпринимательскому риску, также расходов на научно-исследовательские работы.

Однако до мирового экономического лидерства Израилю пока далеко. По мнению экспертов ВЭФ, правительству страны стоит обратить внимание на ликвидацию рыночных барьеров и антимонопольное законодательство.

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Зарубежная хроника
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