Правительство разрешило ОАО «РЖД» платить дивиденды имуществом

Москва, , 18:44 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в устав ОАО «Российские железные дороги», позволяющих компании выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям как денежными средствами, так и имуществом. Документ опубликован 19 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дивиденды выплачиваются обществом денежными средствами, за исключением случая, когда общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям иным имуществом или иным имуществом и денежными средствами», — говорится в новой реакции устава.

Проект постановления был подготовлен в марте этого года Министерством транспорта России. В правительстве считают, что изменения позволят сбалансировать интересы и акционера, и компании, а также обеспечить оптимальную процедуру передачи акционеру имущества с последующим его использованием для государственных нужд.

Напомним, что 100% акций ОАО «Российские железные дороги» принадлежит государству.