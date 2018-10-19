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Правительство разрешило ОАО «РЖД» платить дивиденды имуществом

Экономика

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

Правительство разрешило ОАО «РЖД» платить дивиденды имуществом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Станция «Лужники» Московского центрального кольца

Москва, 19 октября 2018, 18:44 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в устав ОАО «Российские железные дороги», позволяющих компании выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям как денежными средствами, так и имуществом. Документ опубликован 19 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Дивиденды выплачиваются обществом денежными средствами, за исключением случая, когда общее собрание акционеров примет решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям иным имуществом или иным имуществом и денежными средствами», — говорится в новой реакции устава.

Проект постановления был подготовлен в марте этого года Министерством транспорта России. В правительстве считают, что изменения позволят сбалансировать интересы и акционера, и компании, а также обеспечить оптимальную процедуру передачи акционеру имущества с последующим его использованием для государственных нужд.

Напомним, что 100% акций ОАО «Российские железные дороги» принадлежит государству.

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