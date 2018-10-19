Таджикистанцы стали меньше выезжать в трудовую миграцию

Душанбе, , 15:38 — REGNUM В Таджикистане отмечено снижение количества выезжающих на заработки за рубеж. За 9 месяцев 2018 года в трудовую миграцию выехало на 32 тысячи 344 человека меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные предоставляет министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

«За девять месяцев текущего года в трудовую миграцию выехало 359 тыс. 54 граждан, в том числе 310 тыс. 359 мужчин и 48 тыс. 695 женщин», — говорится в сообщении ведомства.

Основным направлением традиционно остается Россия, куда в отчетный период направились 343 тысяч 912 человек. На втором месте Казахстан, куда на заработки отправились 9 тысяч 571 таджикистанец.

За это же время обратно в Таджикистан из трудовой миграции вернулись 279 тысяч 398 человек — 228 тысяч 533 мужчин и 50 тысяч 865 женщин.

Чем теперь занимаются оставшиеся в стране таджикистанцы, министерство не сообщило.