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Таджикистанцы стали меньше выезжать в трудовую миграцию

Экономика

На 8%

Душанбе, 19 октября 2018, 15:38 — REGNUM  В Таджикистане отмечено снижение количества выезжающих на заработки за рубеж. За 9 месяцев 2018 года в трудовую миграцию выехало на 32 тысячи 344 человека меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные предоставляет министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

«За девять месяцев текущего года в трудовую миграцию выехало 359 тыс. 54 граждан, в том числе 310 тыс. 359 мужчин и 48 тыс. 695 женщин», — говорится в сообщении ведомства.

Основным направлением традиционно остается Россия, куда в отчетный период направились 343 тысяч 912 человек. На втором месте Казахстан, куда на заработки отправились 9 тысяч 571 таджикистанец.

За это же время обратно в Таджикистан из трудовой миграции вернулись 279 тысяч 398 человек — 228 тысяч 533 мужчин и 50 тысяч 865 женщин.

Чем теперь занимаются оставшиеся в стране таджикистанцы, министерство не сообщило.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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