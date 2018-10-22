Суд по делу Олега Мкртчана перенесли на 22 октября

Москва, , 09:00 — REGNUM Московский городской суд перенес заседание по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов российско-украинского бизнесмена Олега Мкртчана на арест его имущества. Следующие слушания, на которых будет решаться судьба многомиллиардных активов подсудимого — Русской горно-металлургической компании (РГМК) и ряда российских метзаводов — должно состояться 22 октября. Напомним, находящийся в СИЗО с февраля 2018 года бывший гендиректор украинской корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олег Мкртчан обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщают СМИ, по версии следствия, бизнесмен под видом легальных сделок в 2009—2013 гг. вывел из привлеченных на модернизацию своих компаний кредитов Внешэкономбанка более 1 млрд. рублей на свои цели через подконтрольный офшор.Кроме того, из постановления Басманного райсуда от 17 июля следует: следствие также заявило о хищении гораздо более крупной суммы — свыше 60,7 млрд. рублей, переправленных из ВЭБа в кипрскую Margit Holdings Ltd, а от нее — Алчевскому меткомбинату, входившему в ИСД (в прошлом году корпорация национализирована властями ДНР).

«Басманный суд в рамках уголовного дела в отношении Мкртчана вынес около 40 постановлений о наложении обеспечительного ареста на имущество подследственного. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составляет порядка 8 млрд рублей», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Среди арестованной недвижимости числятся металлургические заводы в Тульской области и в Ставрополье.

Следствием было установлено, что помимо РМГК Мкртчан является фактическим собственником ООО «Ревякинский металлургический комбинат», ООО «Ставсталь», ООО «Фрам», ООО «ГЕАЗ», ЗАО «РГМК-Кубань», ООО «Меттрейд», ООО «РГМК-Центральный регион», ООО «РГМК-Юг». Функционирование этих компаний частично или полностью приостановилось.

Российско-украинский миллиардер отрицает предъявленные ему обвинения и свою связь с офшором. Защита Олега Мкртчана настаивает: постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена по ч. 4 ст. 159 УК вынесено с нарушением уголовно-процессуального законодательства. Однако Мосгорсудом не было установлено каких-либо данных, указывающих на неэффективность предварительного расследования и волокиту в расследовании уголовного дела. Как сообщает газета «Век», Мкртчан «обещает и дальше продолжать борьбу за свои активы».

«Хотя все уже понимают, каким образом он делает свой бизнес, доводя компании до банкротства, да еще за счет средств российского госбанка», — отмечает издание.