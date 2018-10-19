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В Казахстане госорганы нарушили антимонопольное законодательство

Экономика

Нарушения устранены путем расторжения договоров

Алма-Ата, Казахстан, 19 октября 2018, 13:54 — REGNUM  Государственные учреждения Алма-Атинской области, оказывающие услуги в сфере вывоза твердых бытовых отходов, нарушили антимонопольное законодательство Казахстана в области защиты конкуренции. Об этом 19 октября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана.

Государственный орган заключил с предприятиями договоры на оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов, что привело к незаконным антиконкурентным действиям. Нарушения устранены путем расторжения договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате суд оштрафовал оператора в области телерадиовещания АО «Казтелерадио» на сумму 11,6 млн тенге ($31,42 тыс.) с конфискацией монопольного дохода в 160,9 млн тенге ($436 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Алма-Аты изъял у АО «Казтелерадио» монопольный доход на сумму $436 тыс

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Борьба с монополизацией в экономике
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