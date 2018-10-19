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Председатель Сената Казахстана: «Мы жили не по средствам»

Экономика

Сенатор прибыл в Караганду для разъяснения послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Караганда, Казахстан, 19 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Дорогостоящие служебные автомобили и роскошные кабинеты высокопоставленных чиновников в Казахстане станут анахронизмом, заявил 19 октября председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает издание Zakon.kz.

Сенатор прибыл в Караганду для разъяснения послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По итогам встречи с акиматом (администрацией) области Токаев заявил, что для достижения новых показателей всем придется много работать.

«Именно трудиться, а не почивать на лаврах, заниматься самоуспокоением, и тем более очковтирательством», — добавил Сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября председатель агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции Алик Шпекбаев призвал чиновников к скромности.

Читайте ранее в этом сюжете: Антикоррупционное ведомство Казахстана призвало чиновников к скромности

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Политическая жизнь Казахстана
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