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Лидеры 51 стран соберутся для решения экономических вопросов

Экономика

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, что форум объединяет государства, желающие вести торговые отношения на принципах многосторонности

Брюссель, 19 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Лидеры Евросоюза и Азии собираются для обсуждения широкого спектра вопросов, начиная торговыми соглашениями и изменением климата, заканчивая ситуацией на Корейском полуострове, сообщает 19 октября Associated Press.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, что форум объединяет государства, желающие вести торговые отношения на принципах многосторонности.

Среди участников саммита насчитывается 30 европейских государств, а также 21 азиатских. В общей сложности на долю данных стран приходится 55% мировой торговли и 60% населения планеты.

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